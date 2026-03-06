ФАС: Реклама в Telegram нарушает закон о рекламе

Реклама в Telegram нарушает закон о рекламе, считает Федеральная антимонопольная служба.

В ФАС считают, что размещение рекламы на информационных ресурсах, доступ к которым ограничен, запрещен.

"ФАС России усматривает в размещении рекламных интеграций на этих площадках (Telegram, YouTube – прим. ред.) признаки нарушения рекламного законодательства, ответственность за которое несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель", - цитируют "Ведомости" представителя службы.

Ни Telegram, ни YouTube ранее официально не объявлялись российскими властями нежелательными или экстремистскими площадками.

По оценкам участников рынка, на Telegram в прошлом году в России приходилось 30-40% рекламы у блогеров. В целом этот сегмент рекламы оценивается в 50-60 млрд руб. Эксперты отмечают, что у рекламодателей в РФ просто не осталось эффективных альтернативных площадок.