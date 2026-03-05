06 Марта 2026
Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

"Старший сын погиб несколько лет назад": силовики о семье уральской медсестры, убитой мужем в больнице

Силовики раскрыли новые подробности дела об убийстве медсестры в уральском поселке Рефтинском. Стали известны некоторые обстоятельства жизни этой семьи.

Все случилось днем 4 марта в местной больнице: 37-летней женщине нанесли несколько ножевых ранений, она скончалась на месте. Подозреваемого в убийстве задержали, им оказался бывший муж медсестры. Сообщалось, что у погибшей остались шестеро детей.

Следователи СК восстановили всю картину произошедшего. Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, около 15 часов мужчина пришел в больницу и поднялся на второй этаж, где пока не ведется прием пациентов из-за недавнего ремонта. Далее вооруженный ножом злоумышленник прошел к комнате медсестер, где находилась его бывшая жена и еще одна сотрудница.

Дверь была закрыта, однако уралец взломал ее и сразу стал предъявлять претензии бывшей супруге. Затем он выхватил нож и стал причинять им ранения экс-жене. Вторая женщина, ставшая невольным очевидцем преступления, пыталась остановить убийцу, однако он продолжил наносить удары, после чего скрылся.

Коллеги медсестры сразу стали оказывать ей медицинскую помощь, но спасти жизнь женщины не удалось. Ее бывший муж был задержан на территории поселка Рефтинский. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.

Наручники(2022)|Фото: Накануне.RU

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, ранее ни эта семья, ни дети на учете в полиции не состояли.

"Долго прожив в поселке Рефтинском, семья переехала в Екатеринбург, но спустя некоторое время они вынуждены были вновь вернуться в Рефтинский. Это произошло примерно в 2019 году. Столицу Среднего Урала семья покинула из-за произошедшей там трагедии: старший ребенок, семилетний сын, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна квартиры на девятом этаже, и, получив несовместимые с жизнью травмы, погиб. В тот год мальчик должен был пойти в первый класс. Возможно, это и было главной причиной возвращения из Екатеринбурга на малую родину", - рассказал полковник Горелых.

По его словам, в момент задержания у подозреваемого при себе были наполовину выпитая бутылка водки и сок. Вычислили и задержали фигуранта майор полиции Дмитрий Сажаев, глава полиции Рефтинского, и старший оперуполномоченный уголовного розыска капитан полиции Никита Кондратьев.

"Когда его "взяли", на руках были видны следы крови. Несмотря на то, что супруги развелись, они проживали в одном доме, только в разных подъездах", - добавил Валерий Горелых.

Напомним, что прокуратура Асбеста взяла на контроль расследование уголовного дела об убийстве медсестры ее мужем.

Теги: медсестра, больница, убийство, семья, полиция, СК, Рефтинский


