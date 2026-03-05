В ЦГБ №2 Екатеринбурга открыли Центр амбулаторной гинекологии

На базе ЦГБ №2 в Екатеринбурге открыли уникальный Центр амбулаторной гинекологии. Об этом сообщает департамент информационного агентства Свердловской области.

"Мы постоянно совершенствуем систему здравоохранения в регоне: модернизируем больницы, строим новые, закупаем оборудование, готовим кадры, делаем все, чтобы эффективная и высокотехнологичная медицинская помощь была доступна бесплатно по системе обязательного медицинского страхования", — сказал губернатор Денис Паслер.

Теперь, в рамках системы обязательного медицинского страхования, пациенткам ЦГБ №2 доступны лучшие методики диагностики и лечения по профилю гинекологии. Центр расположился на третьем этаже больницы и имеет площадь в 300 кв.м., включающих в себя палаты дневного стационара и специализированные кабинеты приема врачей, оснащенные самым современным оборудованием.

Врачи смогут в одном месте проводить как диагностику, так и различные виды операций, в том числе электрохирургические и малоинвазивные вмешательства.

Замгубернатора и министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова также отметила, что новый центр позволит оказывать значительной части пациенток помощь амбулаторно, без госпитализации в стационар.