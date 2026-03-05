МИД Ирана: США пожалеют о потоплении иранского фрегата IRIS Dena

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что США пожалеют из-за потопления иранского фрегата.

"Запомните мои слова: Соединенные Штаты будут горько сожалеть о созданном прецеденте", — написал Арагчи в соцсетях.

4 марта фрегат ВМС Ирана IRIS Dena подвергся атаке подводной лодки США и затонул в международных водах, недалеко от берегов Шри-Ланки. После удара торпеды на корабле начался пожар, затем последовал мощный взрыв. Позже министр войны США Пит Хегсет заявил журналистам, что это первый случай потопления торпедой со времен Второй мировой войны.

На борту фрегата находилось 130 членов экипажа. 87 тел были найдены и доставлены на берег военнослужащими ВМС. 32 спасенных члена экипажа иранского корабля были госпитализированы. Об этом сообщил официальный представитель кабинета министров Шри-Ланки Налинда Джаятисса, передает РИА Новости О судьбе остальных ничего неизвестно.