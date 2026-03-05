Путин поручил ограничить езду по тротуарам на электровелосипедах

Президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта разобраться с электровелосипедами, разъезжающими по тротуарам.

Поручение дано по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Минтранс должен подготовить предложения к 1 июля 2026 года.

"Минтрансу РФ с учетом ранее данных поручений подготовить <...> и представить предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием, в том числе при осуществлении предпринимательской деятельности, средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем, рассмотрев вопрос о возможности установления ограничений на передвижение таких средств по тротуарам", - сообщается в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственными за подготовку предложений назначили главу Минтранса Андрея Никитина и главу МВД Владимира Колокольцева.