В Челябинске бывший следователь, осуждённый за смертельную драку, выплатил матери жертвы миллион

В Челябинске приставы полностью взыскали в пользу матери погибшего в драке молодого человека компенсацию морального вреда. Речь идёт о преступлении, совершенном в мае 2022 г. в центре Челябинска, за которое осуждены два теперь уже бывших следователя.

Один из них получил семь лет колонии строгого режима и обязанность выплатить матери погибшего компенсацию в 1 млн руб. Приставы выяснили, что в исправительном учреждении осужденный трудоустроен, получает зарплату.

Всего за период принудительного исполнения на счёт взыскателя поступили 146 тыс. руб. На днях на депозитный счет судебных приставов поступил остаток долга – 853 тыс. 549 руб., сообщает челябинское областное управление ФССП.