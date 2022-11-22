22 Ноября 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске суд выпустил из СИЗО экс-следователя, задержанного по делу о смертельной драке

Центральный районный суд Челябинска освободил из-под стражи бывшего следователя следственного управления СК России по региону Дмитрия Зыкова.

Следователь ходатайствовал об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на меру пресечения в виде запрета определенных действий. Обвиняемый и его защитник просили в удовлетворении ходатайства отказать и освободить из-под стражи. Суд в удовлетворении ходатайства отказал.

"Дмитрий Зыков освобожден из-под стражи в зале суда", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Бывший следователь обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (Побои). Фигурантами уголовного дела выступают два бывших следователи. Они были задержаны в мае текущего года после уличной драки, в результате которой погиб житель Копейска.

Теги: следователь, СИЗО, суд,



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