В Челябинске суд выпустил из СИЗО экс-следователя, задержанного по делу о смертельной драке

Центральный районный суд Челябинска освободил из-под стражи бывшего следователя следственного управления СК России по региону Дмитрия Зыкова.

Следователь ходатайствовал об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на меру пресечения в виде запрета определенных действий. Обвиняемый и его защитник просили в удовлетворении ходатайства отказать и освободить из-под стражи. Суд в удовлетворении ходатайства отказал.

"Дмитрий Зыков освобожден из-под стражи в зале суда", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Бывший следователь обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (Побои). Фигурантами уголовного дела выступают два бывших следователи. Они были задержаны в мае текущего года после уличной драки, в результате которой погиб житель Копейска.