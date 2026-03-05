В Екатеринбурге будут судить мигранта за изнасилование и ограбление соотечественницы в 2013 году

В Екатеринбурге перед судом предстанет мигрант, обвиняемый в групповом изнасиловании и ограблении своей соотечественницы, которое произошло в 2013 году. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, 29 июля обвиняемый вместе со знакомым, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отвезли свою знакомую соотечественницу на берег Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге. Там они избили девушку, нанеся не менее 19 ударов руками по голове, туловищу и конечностям. Затем они облили ее легковоспламеняющейся жидкостью, чтобы сломить ее волю к сопротивлению и после изнасиловали.

Девушку обвиняемый оставил на том же пруду, забрав мобильный телефон и золотые серьги. Все эти годы он находился в розыске, скрываясь на территории иностранного государства.

Иностранец обвиняется по пп. "а", "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ "Изнасилование группой лиц по предварительному сговору, с угрозой убийством" и пп. "а", "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья". Материалы уголовного дела уже направлены в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.