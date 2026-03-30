В ХМАО олимпийский чемпион по тхэквондо Храмцов завершил карьеру

Спортсмен из Нижневартовска (ХМАО) Максим Храмцов, завоевавший золото Олимпиады по тхэквондо, объявил о завершении спортивной карьеры.

"Я завершаю профессиональную спортивную карьеру. Это решение не про усталость и не про то, что «не получилось». Это про осознанность. Про момент, когда ты честно можешь сказать себе: я сделал всё, что должен был", - написал Храмцов в своём telegram-канале.

Он уточнил, что остаётся в спорте.

"Но уже в другой роли: развивать, передавать опыт и строить систему, которая будет давать результат не одному человеку, а целому поколению. Это не конец. Это следующий уровень", - написал Храмцов.

Отметим, Максим – победитель чемпионата мира 2017 г. и чемпион Европы 2018 г. Он стал единственным в России чемпионом мира по тхэквондо. В конце июля 2021 г. стал чемпионом Олимпиады в Токио.