31 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Спорт Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В ХМАО олимпийский чемпион по тхэквондо Храмцов завершил карьеру

Спортсмен из Нижневартовска (ХМАО) Максим Храмцов, завоевавший золото Олимпиады по тхэквондо, объявил о завершении спортивной карьеры.
"Я завершаю профессиональную спортивную карьеру. Это решение не про усталость и не про то, что «не получилось». Это про осознанность. Про момент, когда ты честно можешь сказать себе: я сделал всё, что должен был", - написал Храмцов в своём telegram-канале.

Он уточнил, что остаётся в спорте.

"Но уже в другой роли: развивать, передавать опыт и строить систему, которая будет давать результат не одному человеку, а целому поколению. Это не конец. Это следующий уровень", - написал Храмцов.

Отметим, Максим – победитель чемпионата мира 2017 г. и чемпион Европы 2018 г. Он стал единственным в России чемпионом мира по тхэквондо. В конце июля 2021 г. стал чемпионом Олимпиады в Токио.

Теги: Максим Храмцов, тхэквондо, спорт, карьера


Ранее 31.07.2025 10:15 Мск Олимпийский чемпион из Югры Храмцов сообщил, как скоро сможет вернуть форму
Ранее 14.08.2022 20:18 Мск Олимпийский чемпион из ХМАО стал победителем Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов
Ранее 05.08.2021 12:40 Мск Олимпийский чемпион по тхэквондо из Нижневартовска рассказал о своих следующих соревнованиях
Ранее 02.08.2021 13:43 Мск "Вылечу руку и буду готовиться в Играм-2024". Олимпийский чемпион из Нижневартовска рассказал о профессиональных планах
Ранее 30.07.2021 14:57 Мск В Нижневартовск вернулся спортсмен, получивший золотую медаль по тхэквондо на Олимпиаде в Токио
Ранее 27.07.2021 08:30 Мск "Это - начало пути". Мэр Нижневартовска - о вартовчанине, получившем золотую медаль по тхэквондо на Олимпиаде в Токио
Ранее 26.07.2021 16:15 Мск Тхэквондист Максим Храмцов принёс России четвёртую золотую награду на Олимпиаде в Токио

