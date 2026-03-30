В России раскрыта схема мошенничества против тех, кто вернулся из-за границы

Мошенники придумали новую схему, жертвами которой могут стать те жители России, кто ездит за границу.

Через какое‑то время после возвращения россиянину начинают звонить или писать в мессенджеры с неизвестных номеров. Собеседники представляются сотрудниками госорганов и заявляют, что во время поездки человек якобы контактировал с запрещённой/нежелательной организацией или мог нарушить закон. Теперь за это якобы грозит ответственность.

Жертву могут пугать "уголовной ответственностью", "проверками", "ограничением операций по счетам" и тут же предлагают быстрое решение проблемы – перевести деньги на "безопасный счёт"; назвать данные карт и счетов; установить "спецприложение" или перейти по ссылке.

По сути, это всё та же схема "звонок от службы безопасности", только адаптированная под поездки за рубеж. В этом случае важно понимать, что вернувшемся из-за границы россиянину звонят мошенники, и единственно верный вариант поведения – прекратить разговор, сообщает управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.