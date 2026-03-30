30 Марта 2026
Происшествия Республика Башкортостан
Фото: Накануне.RU

Житель Уфы отсудил 100 тысяч рублей за рождение ребенка после вазэктомии

Многодетный отец из Уфы отсудил у медицинской клиники 100 тысяч рублей после того, как его жена забеременела вопреки проведенной стерилизации. Мужчина требовал от врачей выплатить ему более 5,4 МЛН рублей, но суд значительно снизил сумму компенсации. Об этой истории рассказал Telegram-канал "Mash Batash".

Уфимец уже воспитывал четверых детей, когда решил сделать вазэктомию - операцию, которая должна исключить возможность зачатия. Однако вскоре после медицинского вмешательства в семье снова случилось пополнение. Врачи объяснили ситуацию "высокой плодовитостью" клиента и предложили просто вернуть деньги за саму услугу. Мужчину такой ответ не устроил, и он подал на клинику в суд, оценив ущерб в 5 420 000 рублей.

В итоге судья обязал клинику вернуть стоимость операции, выплатить неустойку и небольшую компенсацию за моральный вред. Общая сумма выплат составила всего 100 тысяч рублей. Адвокат пациента не согласился с таким решением и планирует продолжить судебные разбирательства, чтобы добиться от медиков полной выплаты по иску.

Ранее все частные клиники Свердловской области добровольно отказались от проведения абортов, что официально подтвердили в местном министерстве здравоохранения. Власти региона отмечают стабильное снижение числа таких процедур: если в 2020 году их было более 23 тысяч, то к 2025 году показатель упал до 13 тысяч. 

 

