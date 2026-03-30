Алексей Текслер на форуме «Сделано женщинами»: У нас самые талантливые и целеустремленные женщины

Форум «СДЕЛАНО ЖЕНЩИНАМИ» собрал в Челябинске более 250 участников.

Мероприятие прошло в рамках марафона лучших практик федерального партийного проекта «Женское движение Единой России». Участницами форума в Челябинске стали федеральные и региональные лидеры движения, представители органов власти, общественных организаций, координаторы женских клубов при центрах занятости, участники специальной военной операции и члены их семей.

Губернатор Челябинской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Текслер, открывая форум, обратился к участникам мероприятия.

«Повестка, которой сегодня занимаются женские клубы, очень обширна, и меня это очень радует. Женское движение – не просто часть партийной структуры. Это живой, динамичный организм, который реагирует на вызовы времени, объединяет людей вокруг общих ценностей. Именно такие проекты становятся основой устойчивого развития и укрепления общественного согласия», – сказал глава Южного Урала.

Женские клубы, которых в области насчитывается уже 49, стали площадками, где решаются вопросы трудовой адаптации, психологической реабилитации и социальной интеграции участников СВО и членов их семей. При этом активно развивается межрегиональное сотрудничество, например, проект «Вектор жизни – работа для СВОих», реализация которого осуществляется совместно с коллегами из Донецкой Народной Республикой.

«Постоянное взаимодействие с городами Дебальцево и Ясиноватая, отправка гуманитарных конвоев, помощь в восстановлении социальной инфраструктуры – это конкретные дела, которые укрепляют доверие между жителями наших регионов и показывают реальную силу народного единства», – подчеркнул Алексей Текслер.

На площадке форума «СДЕЛАНО ЖЕНЩИНАМИ» были представлены лучшие региональные практики, отражающие основные направления Народной программы партии. Такие как уже упомянутый проект «Вектор жизни – Работа для СВОих», инициатива «Река времени: два берега», посвященная сохранению культурной самобытности, проект по развитию женского предпринимательства в муниципалитетах, а также программа «Ты не одна. Помощь и поддержка родителей особенных детей».

Федеральный координатор «Женского движения Единой России» Наталия Полуянова, которая принимала участие в работе челябинского форума, выразила благодарность южно-уральским активисткам за лидерство в развитии инициатив.

«Челябинская область всегда была среди тех, кто не боится делать первый шаг. Именно здесь мы запускали пилотные проекты, которые потом масштабировались на всю страну. Сегодня женских клубов уже более 2 500, а наш актив вырос до 267 тыс. человек. Наша задача – не просто собрать предложения, а получить живую обратную связь: что изменить в законах, что добавить в проекты», – отметила Наталия Полуянова.

Благодаря значимому вкладу и работе активисток в процессе формировании Народной программы партии, Челябинская область вошла в число лидеров по количеству предложений от жителей, а существенная часть инициатив была сформирована при участии регионального «Женского движения Единой России».

Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по социальной политике, заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Яна Лантратова, обратившись к участникам форума по видеосвязи, подчеркнула особую роль женского взгляда в формировании партийной повестки.

«Повысить качество жизни людей – основной мотив женщин, которые сегодня приходят в политику. Не личные амбиции или карьерные вершины, а желание изменить к лучшему жизнь своих близких, своего региона и страны. Народная программа – это про будущее. И когда мы приглашаем строить это будущее вместе, люди откликаются, доверяют и начинают действовать», – сказала Яна Лантратова.

Алексей Текслер напомнил, что Челябинская область стала первым регионом в России, где был организован форум народной программы «Единой России» «Есть результат!».

На площадке мероприятия Алексей Текслер и Наталия Полуянова вручили благодарности активистам «Женского движения Единой России» и наградили победителей конкурса женских клубов Челябинской области.

«У нас самые талантливые и целеустремленные женщины. Уверен, что только вместе мы достигнем всех намеченных целей, продолжим создавать благоприятные условия для наших граждан и сильную Россию», – резюмировал Алексей Текслер.