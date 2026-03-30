Алексей Текслер на форуме «Сделано женщинами»: У нас самые талантливые и целеустремленные женщины

30 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Общество Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер на форуме «Сделано женщинами»: У нас самые талантливые и целеустремленные женщины

Форум «СДЕЛАНО ЖЕНЩИНАМИ» собрал в Челябинске более 250 участников.

Мероприятие прошло в рамках марафона лучших практик федерального партийного проекта «Женское движение Единой России». Участницами форума в Челябинске стали федеральные и региональные лидеры движения, представители органов власти, общественных организаций, координаторы женских клубов при центрах занятости, участники специальной военной операции и члены их семей.

Губернатор Челябинской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»  Алексей Текслер, открывая форум, обратился к участникам мероприятия.

(2026)|Фото: t.me/poolN74

«Повестка, которой сегодня занимаются женские клубы, очень обширна, и меня это очень радует. Женское движение – не просто часть партийной структуры. Это живой, динамичный организм, который реагирует на вызовы времени, объединяет людей вокруг общих ценностей. Именно такие проекты становятся основой устойчивого развития и укрепления общественного согласия», – сказал глава Южного Урала.

Женские клубы, которых в области насчитывается уже 49, стали площадками, где решаются вопросы трудовой адаптации, психологической реабилитации и социальной интеграции участников СВО и членов их семей. При этом активно развивается межрегиональное сотрудничество, например, проект «Вектор жизни – работа для СВОих», реализация которого осуществляется совместно с коллегами из Донецкой Народной Республикой.

«Постоянное взаимодействие с городами Дебальцево и Ясиноватая, отправка гуманитарных конвоев, помощь в восстановлении социальной инфраструктуры – это конкретные дела, которые укрепляют доверие между жителями наших регионов и показывают реальную силу народного единства», – подчеркнул Алексей Текслер.

(2026)|Фото: t.me/poolN74

На площадке форума «СДЕЛАНО ЖЕНЩИНАМИ» были представлены лучшие региональные практики, отражающие основные направления Народной программы партии. Такие как уже упомянутый проект «Вектор жизни – Работа для СВОих», инициатива «Река времени: два берега», посвященная сохранению культурной самобытности, проект по развитию женского предпринимательства в муниципалитетах, а также программа «Ты не одна. Помощь и поддержка родителей особенных детей».

Федеральный координатор «Женского движения Единой России» Наталия Полуянова, которая принимала участие в работе челябинского форума, выразила благодарность южно-уральским активисткам за лидерство в развитии инициатив.

«Челябинская область всегда была среди тех, кто не боится делать первый шаг. Именно здесь мы запускали пилотные проекты, которые потом масштабировались на всю страну. Сегодня женских клубов уже более 2 500, а наш актив вырос до 267 тыс. человек. Наша задача – не просто собрать предложения, а получить живую обратную связь: что изменить в законах, что добавить в проекты», – отметила Наталия Полуянова.

(2026)|Фото: t.me/poolN74

Благодаря значимому вкладу и работе активисток в процессе формировании Народной программы партии, Челябинская область вошла в число лидеров по количеству предложений от жителей, а существенная часть инициатив была сформирована при участии регионального «Женского движения Единой России».

Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по социальной политике, заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Яна Лантратова, обратившись к участникам форума по видеосвязи, подчеркнула особую роль женского взгляда в формировании партийной повестки.

«Повысить качество жизни людей – основной мотив женщин, которые сегодня приходят в политику. Не личные амбиции или карьерные вершины, а желание изменить к лучшему жизнь своих близких, своего региона и страны. Народная программа – это про будущее. И когда мы приглашаем строить это будущее вместе, люди откликаются, доверяют и начинают действовать», – сказала Яна Лантратова.

Алексей Текслер напомнил, что Челябинская область стала первым регионом в России, где был организован форум народной программы «Единой России» «Есть результат!».

(2026)|Фото: t.me/poolN74

На площадке мероприятия Алексей Текслер и Наталия Полуянова вручили благодарности активистам «Женского движения Единой России» и наградили победителей конкурса женских клубов Челябинской области.

 «У нас самые талантливые и целеустремленные женщины. Уверен, что только вместе мы достигнем всех намеченных целей, продолжим создавать благоприятные условия для наших граждан и сильную Россию», – резюмировал Алексей Текслер.

(2026)|Фото: t.me/poolN74

Теги: алексей текслер, форум , сделано женщинами, волонтеры, активисты, народная программа


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети