В Ярославле во время пожара в многоквартирном доме пострадали три человека

В Ярославле произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Как сообщил глава города Артем Молчанов, дом на ул. Стачек, 61, вспыхнул сегодня ночью, передает корреспондент Накануне.RU.

Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Все жильцы были эвакуированы. Пострадали три человека. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Вопрос о дальнейшей судьбе дома будет решен в ближайшее время на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, а также после проведения экспертизы сотрудниками МЧС.