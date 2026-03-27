Анализ ВТБ - инвесторы Урала предпочитают сделки на фондовом рынке, придерживаясь стратегии сохранения капитала

Уральские инвесторы активно совершают сделки на фондовом рынке и придерживаются стратегии сохранения капитала. Об этом в преддверии Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Екатеринбург» рассказали эксперты ВТБ Мои Инвестиции.

Ключевой запрос клиентов из Уральского федерального округа – минимизировать риски и обеспечить высокую ликвидность портфеля. Инвесторы региона делают ставку на стабильный денежный поток.

«Наши клиенты предпочитают консервативные стратегии. Основу их портфелей, как правило, составляют высоконадежные облигации и фонды денежного рынка. Часто на встречах с клиентами звучит фраза "курочка по зёрнышку" – так клиенты описывают свою позицию относительно текущих инструментов в портфеле. Под более рисковые акции они готовы выделять небольшую долю, отдавая предпочтение дивидендным "аристократам" – компаниям с многолетней историей выплат», – отмечает инвестиционный консультант ВТБ Мои Инвестиции в Екатеринбурге Виталий Аверкин.