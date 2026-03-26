"Мне все равно". Трамп заявил, что не стремится к мирному соглашению с Ираном

США не ставит крайних сроков окончания операции против Ирана, а сам Дональд Трамп не стремится к скорейшему мирному соглашению. Об этом на встрече с журналистами заявил сам американский президент.

"Мое настроение - полная противоположность отчаянному стремлению. Мне все равно", - ответил Трамп на вопрос о возможном "отчаянном желании" заключить соглашение.

По его словам, в Иране еще остались цели, по которым Америка хотела бы атаковать. Он также заявил, что никаких крайних сроков окончания военной операции не стоит. Хоть Вашингтон и ведет основательные переговоры, Ирану нанесен значительный урон и США может нанести еще больший.

Ранее Трамп заявлял, что Америка закладывала на военную операцию в Иране от четырех до шести недель, а военные уже идут на опережение.