Роботы вместо курьеров: МВД представило будущее московской доставки

Начальник столичного ГУ МВД Олег Баранов представил депутатам Мосгордумы отчет о работе ведомства за 2025 год и рассказал о будущем городской доставки. Роботы в перспективе должны полностью заменить привычных курьеров на улицах Москвы. Сейчас специалисты "Яндекса", столичного правительства и МВД вместе дорабатывают технологии, чтобы техника стала максимально надежной, пишет ТАСС.

Главная задача инженеров - собрать все функции в одной машине и сделать ее послушной. Разработчики хотят, чтобы робот не создавал никаких проблем для прохожих и водителей. Сейчас эксперты детально прорабатывают вопросы безопасности, чтобы исключить любые происшествия во время движения беспилотников по тротуарам.

Такой робот-доставщик передвигается со скоростью от 3 до 5 километров в час - это темп обычного пешехода. Олег Баранов отметил, что конструкция аппарата понятна всем окружающим, а яркие элементы на корпусе делают его заметным издалека. Самое важное требование полиции заключается в том, чтобы роботы строго соблюдали правила дорожного движения и не мешали людям.

Внедрение таких машин поможет автоматизировать доставку в мегаполисе и разгрузить улицы. Пока полиция и технологические компании продолжают тесты, чтобы довести систему управления до совершенства. Когда специалисты убедятся в полной безопасности устройств, мобильные комплексы станут привычной частью жизни москвичей. Это позволит компаниям быстрее возить заказы, а городу - использовать современные технологии для комфорта жителей.

Ранее российские ученые из Центрального университета и Иннополиса научили роботов двигаться в 30 раз быстрее и точнее с помощью квантовых компьютеров. Исследователи перевели сложные расчеты управления роборуками на специальный язык кодов, что позволило машинам мгновенно выбирать идеальную траекторию среди миллиардов вариантов.