Володин: Нужны срочные меры по снижению бюрократии в школе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал снижать бюрократическую нагрузку на учителей. Так он прокомментировал результаты своего опроса в Мах.

Как сообщалось накануне, две трети учителей не видят уменьшения бюрократии, а почти треть считают, что она только выросла. Учителя отмечают, что бумажная документация просто заменена электронной, а то и существуют параллельно. Значительная часть времени тратится на разные тестирования и мониторинги. От учителей требуют постоянных фотоотчетов о мероприятиях для публикации на сайтах школ, обеспечить регистрацию на всяких цифровых платформах и т.п. Особенно страдают классные учителя, которые отвечают буквально за все.

"Все это говорит о наличии проблемы и необходимости принятия мер по снижению нагрузки на учителей. Ответственным чиновникам правильно было бы при подготовке отчетов руководствоваться мнением профессионального сообщества, а не сухими цифрами", - отметил Володин.

Он намекнул на заявление осенью главы Рособрнадзора Анзора Музаева о том, что бюрократическая нагрузка в школах будто бы снижена в 25 раз. Притом что опрос самого ведомства осенью показал, что до 65% учителей заставляют готовить документы за пределами утвержденного перечня.