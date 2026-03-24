Цена беспорядка: за хлам на балконе теперь можно получить крупный штраф

Собственники жилья в многоквартирных домах могут столкнуться со штрафами до 15 тысяч рублей за складирование старых вещей на балконных пространствах. О серьезных последствиях несоблюдения норм пожарной безопасности в интервью РИА Новости рассказал член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Эксперт пояснил, что накопленный мусор и горючие материалы легко воспламеняются от случайно упавшего окурка, создавая угрозу для всего здания. Кроме того, загроможденные площадки часто блокируют пути эвакуации и пожарные лестницы, которые по проекту должны оставаться свободными. За подобные нарушения кодекс об административных правонарушениях - ст. 20.4 КоАП РФ, предусматривает для граждан денежные взыскания в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Помимо риска возгорания, специалист затронул вопрос технической эксплуатации жилого фонда. Балконные плиты имеют строго определенный лимит выносливости, который регулируется строительными нормативами. Максимально допустимый вес на один квадратный метр конструкции составляет 200 кг, и превышение этой нормы из-за тяжелого хлама может привести к обрушению бетонного основания. За нарушение правил пользования жилыми помещениями и создание избыточной нагрузки предусмотрена отдельная ответственность по ст. 7.21 КоАП РФ. В этом случае владельцу квартиры придется заплатить государству от 1000 до 1500 рублей в дополнение к возможным пожарным штрафам.

Тем не менее, закон позволяет использовать балкон для хранения определенных категорий предметов, которые не создают опасности. Евгений Машаров уточнил, что жильцы имеют право размещать там спортивный инвентарь, такой как лыжи или велосипеды, а также украшать пространство комнатными растениями в горшках. Установка легкой мебели, предназначенной специально для отдыха, также не считается нарушением и не влечет за собой санкций. Главное требование контролирующих органов - поддерживать порядок на балконе, чтобы он не превращался в склад опасного мусора и не угрожал целостности несущих конструкций дома.

