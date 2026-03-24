Цена беспорядка: за хлам на балконе теперь можно получить крупный штраф

24 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Цена беспорядка: за хлам на балконе теперь можно получить крупный штраф

Собственники жилья в многоквартирных домах могут столкнуться со штрафами до 15 тысяч рублей за складирование старых вещей на балконных пространствах. О серьезных последствиях несоблюдения норм пожарной безопасности в интервью РИА Новости рассказал член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Эксперт пояснил, что накопленный мусор и горючие материалы легко воспламеняются от случайно упавшего окурка, создавая угрозу для всего здания. Кроме того, загроможденные площадки часто блокируют пути эвакуации и пожарные лестницы, которые по проекту должны оставаться свободными. За подобные нарушения кодекс об административных правонарушениях - ст. 20.4 КоАП РФ, предусматривает для граждан денежные взыскания в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Помимо риска возгорания, специалист затронул вопрос технической эксплуатации жилого фонда. Балконные плиты имеют строго определенный лимит выносливости, который регулируется строительными нормативами. Максимально допустимый вес на один квадратный метр конструкции составляет 200 кг, и превышение этой нормы из-за тяжелого хлама может привести к обрушению бетонного основания. За нарушение правил пользования жилыми помещениями и создание избыточной нагрузки предусмотрена отдельная ответственность по ст. 7.21 КоАП РФ. В этом случае владельцу квартиры придется заплатить государству от 1000 до 1500 рублей в дополнение к возможным пожарным штрафам.

Тем не менее, закон позволяет использовать балкон для хранения определенных категорий предметов, которые не создают опасности. Евгений Машаров уточнил, что жильцы имеют право размещать там спортивный инвентарь, такой как лыжи или велосипеды, а также украшать пространство комнатными растениями в горшках. Установка легкой мебели, предназначенной специально для отдыха, также не считается нарушением и не влечет за собой санкций. Главное требование контролирующих органов - поддерживать порядок на балконе, чтобы он не превращался в склад опасного мусора и не угрожал целостности несущих конструкций дома.

Кстати, российским водителям грозит штраф до 2000 рублей за слишком громкую музыку в машине в ночное время. Использование мощных аудиосистем с 23:00 до 07:00 нарушает региональные законы о тишине.

Теги: штраф, мебель, хлам


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети