Губернатор Костромской области потребовал принять все меры по повышению доступности получения отметки о гражданстве детей

В ходе еженедельного совещания губернатор Костромской области Сергей Ситников потребовал принять меры по упрощению процедуры получения отметки о гражданстве для маленьких жителей региона. Глава региона подчеркнул, что сам факт отсутствия гражданства приводит к ущемлению маленького человека в правах. И приводит к затруднениям в процессах получения мер поддержки, оформлении льгот и так далее. В частности, при оформлении проездных документов на железнодорожном или авиа транспорте.

Сегодня, 23 марта заместитель губернатора Дмитрий Диденко доложил главе региона, что, согласно данным мониторинга за три месяца 74% или 3600 попыток граждан осуществить запись на получение штампа завершились отказом. Однако в платном варианте эту услугу можно было получить без очереди в паспортно-визовом центре.

«Для решения проблемы с УМВД России по Костромской области достигнуты договоренности об увеличении количества сотрудников, задействованных в предоставлении услуг. Также увеличили время приема и записи, в том числе в выходные дни. Кроме того, прорабатывается вопрос получения услуги в офисах МФЦ. Это позволит принимать заявителей независимо от места их фактического нахождения. В третьих, до конца мая планируем разработать электронный сервис на ресурсах УМВД России, который также упростит процедуру получения гражданства», - доложил об исполнении поручения главы региона Дмитрий Диденко.

В УМВД России по Костромской области сообщили, что на данный момент численность сотрудников, предоставляющих услугу, увеличилась с 2 до 6 человек. Если ранее прием заявлений от граждан осуществлялся только по вторникам и четвергам, то сейчас ежедневно, в в том числе в субботу, в формате живой очереди. На портале Госуслуг было дополнительно добавлено 20 слотов ежедневно.

Сергей Ситников в ходе совещания потребовал от регионального УМВД провести разбирательство по случаям оформления гражданства детей в рамках платных услуг. Также будет направлено обращение в прокуратуру по поводу правовой оценик нарушения конституционных прав граждан.

«Прошу УМВД разобраться - каким образом получилось так, что государственная услуга, которая должна оказываться бесплатно в подведомственном учреждении, оформлялась за деньги. Обращаю внимание прокуратуры - нарушены конституционные права многих граждан. Поэтому прошу дать правовую оценку», - отметил губернатор.

Кроме того, профильным ведомствам поставлена задача - снять все проблемы до 20 апреля.

«Это наши граждане и их не должны беспокоить проблемы, что у кого-то не хватает людей. Не можете укомплектоваться, работайте по ночам и выходным дням. Конституционные права костромичей должны быть восстановлены. Проблема должна быть снята до 20 апреля», - подчеркнул глава региона.