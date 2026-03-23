Трамп остановил атаки на энергетические объекты Ирана. Цены на нефть рухнули

Президент США Дональд Трамп приказал не наносить удары по энергетическим объектам Ирана.

Атаки остановлены на пять дней, приводит "Ъ" запись Трампа в Truth social. Ослабление конфликта связано с удачными переговорами.

"Я рад сообщить, что за последние два дня между США и Ираном прошли очень удачные переговоры. Я дал распоряжение отложить все военные удары на 5 дней", - сообщил президент США.

После заявления американского президента цены на нефть и газ начали падать.

Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 7%, до $660 за 1 тыс. "кубов". Биржевые цены на нефть в мире опускаются на 9-10%, Brent уже доходил до $97,2 за баррель, пишет РИА Новости.