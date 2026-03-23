Сергей Кравчук приветствовал участников "Российской школьной весны" в Хабаровске

В культурно-спортивном комплексе "Арсеналец" в Хабаровске состоялось открытие регионального этапа Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна».

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук приветствовал участников творческого мероприятия.

«Столица Хабаровского края объединяет творческую молодежь во всего региона. Сегодня 11 команд выйдут на сцену и покажут своё творчество, расскажут о самобытности своих городов, откуда они родом. Победителям регионального этапа предстоит достойно выступить уже на Всероссийском фестивале в Ставрополе. Там соберутся порядка 2 тысяч ребят, которые представят все 89 регионов страны. Я уверен в вашем неуёмном характере и творческом потенциале и точно знаю, что и там вы станете первыми. Ведь молодёжь Хабаровского края – самая лучшая в России», – отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В краевую столицу для участия в творческом состязании прибыли ребята со всего Хабаровского края (Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Чегдомына, Бикина, Вяземского и других городов). Молодые творцы уже прошли муниципальный отборочный этап и заслужили право представлять свои школы и муниципалитетеы на региональном уровне.

Напомним, всероссийский фестиваль «Российская школьная весна» – это совместный проект Движения первых и Российского союза молодёжи. В 2026 году подано более 68 тысяч заявок. Участниками проекта могут быть школьники в возрасте от 12 до 18 лет, которые готовы представить творческие номера в номинациях командного и индивидуального участия: вокального, инструментального, танцевального и театрального направлений, оригинального жанра, а также в специальных номинациях «КВН дети» и «Малая Родина» и в двух спецконкурсах – «Создание талисмана российской школьной весны» и «Лучший школьный этап».