Rutube увеличил рекламные доходы в четыре раза за год

23 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Rutube увеличил рекламные доходы в четыре раза за год

Глава холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров раскрыл свежие данные о доходах Rutube. В 2025 году площадка заработала на рекламе более 2,2 млрд рублей. Топ-менеджер отметил высокую скорость развития проекта: текущая выручка превысила показатели 2024 года в четыре раза, рассказал Жаров в интервью "Коммерсанту".

В 2026 году руководство планирует достичь еще более масштабной цели - получить от рекламодателей шесть млрд рублей. Александр Жаров подчеркнул, что отечественный видеохостинг успешно завершил период интенсивных вложений и переходит к новому этапу. Теперь платформа движется от активного инвестирования к окупаемости, когда вложенные деньги приносят реальную прибыль. Такая трансформация доказывает, что бизнес доверяет сервису, а сам Rutube укрепляет позиции на рынке цифрового контента.

Ранее глава "Газпром-медиа" Александр Жаров рассказал, что холдинг активно внедряет искусственный интеллект: на Rutube нейросети модерируют видео, подбирают рекомендации и помогают службе поддержки. Вскоре ИИ-ассистент начнет советовать блогерам темы для роликов, а специальный софт уже помогает сценаристам писать фрагменты текстов на основе базы компании.

Теги: Rutube, доходы, видеохостинг


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети