Rutube увеличил рекламные доходы в четыре раза за год

Глава холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров раскрыл свежие данные о доходах Rutube. В 2025 году площадка заработала на рекламе более 2,2 млрд рублей. Топ-менеджер отметил высокую скорость развития проекта: текущая выручка превысила показатели 2024 года в четыре раза, рассказал Жаров в интервью "Коммерсанту".

В 2026 году руководство планирует достичь еще более масштабной цели - получить от рекламодателей шесть млрд рублей. Александр Жаров подчеркнул, что отечественный видеохостинг успешно завершил период интенсивных вложений и переходит к новому этапу. Теперь платформа движется от активного инвестирования к окупаемости, когда вложенные деньги приносят реальную прибыль. Такая трансформация доказывает, что бизнес доверяет сервису, а сам Rutube укрепляет позиции на рынке цифрового контента.

Ранее глава "Газпром-медиа" Александр Жаров рассказал, что холдинг активно внедряет искусственный интеллект: на Rutube нейросети модерируют видео, подбирают рекомендации и помогают службе поддержки. Вскоре ИИ-ассистент начнет советовать блогерам темы для роликов, а специальный софт уже помогает сценаристам писать фрагменты текстов на основе базы компании.