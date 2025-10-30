В "Газпром-Медиа холдинге" ИИ пишет фрагменты сценариев

В "Газпром-Медиа Холдинге" активно используют искусственный интеллект. Об этом рассказал гендиректор организации Александр Жаров.

Если говорить о Rutube, то там ИИ помогает холдингу во время модерации контента, формирования персонализированных рекомендаций, в клиентском сервисе и во многом другом. Планируется также создание ассистента для создателей контента на Rutube. Он будет работать на базе искусственного интеллекта и, среди прочего, помогать выбрать тему ролика.

"Работа сценаристов тоже облегчается с помощью искусственного интеллекта. Так, у нас есть свой софт, обученный на нашей сценарной базе – он помогает писать фрагменты сценариев. Но, конечно, не истории целиком – качественно сделать это может только человек", - сказал в интервью "Ъ" Жаров.

Ранее экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что использует искусственный интеллект. Но не для написания постов в соцсетях.

"Да, я использую генеративный искусственный интеллект, сразу скажу. И это не только интересно, это и полезно. Но не при написании, естественно, постов в Telegram-канал. Он пока на такое не способен", - заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, выступая в "Сколково" на мероприятии, посвященном развитию ИИ.

В сентябре – в честь 60-летнего юбилея Медведева – газета "Коммерсант" запустила "генератор неслучайных эпитетов по канонам Дмитрия Медведева". Для этого авторы изучили лексический арсенал экс-президента в соцсетях и создали "инструмент, с помощью которого можно начинать каждый день с правильно выбранного обращения к врагам".