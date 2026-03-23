В Пулково задержали и отменили сотни рейсов из-за закрытого неба

Аэропорт Пулково столкнулся со сбоем в расписании: службы отменили или отложили более 300 рейсов после того, как власти ввели ограничения на полеты. Большинство самолетов вылетят с опозданием до суток. С воскресенья, 22 марта, диспетчеры задержали более ста бортов, а еще 69 рейсов и вовсе убрали из графика. Проблемы коснулись пассажиров, которые планировали лететь в Москву, Калининград, Мурманск, а также в Шанхай, Ташкент и на Пхукет.

Из-за внезапного запрета на вылеты люди провели ночь прямо в терминале на резиновых ковриках. Ситуация начала меняться только к утру 23 марта. Telegram-канал Росавиации сообщил, что аэропорт снова принимает и отправляет самолеты. Ведомство согласовало работу с профильными органами и пояснило, что вводило такие жесткие меры ради безопасности полетов. Пулково постепенно возвращается к привычному режиму работы.