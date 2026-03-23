23 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: ТАСС / Петр Сивков

Надругались над телом? В Киеве похоронили многолетнего лидера церковного раскола

Во Владимирском соборе Киева похоронили многолетнего лидера украинского церковного раскола Михаила Денисенко, бывшего в священстве митрополитом Киевским Филаретом.
Хотя в своем завещании Денисенко запретил отпевать себя раскольниками из "единой украинской церкви", с которыми он враждовал, именно это и произошло. Соратник Денисенко по "киевскому патриархату" Никодим обвинил "единых" раскольников в похищении его тела, о чем заявил в видеообращении. Когда они прибыли во Владимирский собор, чтобы изобразить отпевание, их не пустили, хотя собор был захвачен Денисенко еще в 90-х, где он и его организация служила более 30 лет. Это надругательство над телом покойного и "пиар на его светлой памяти", заявил Никодим.

Напомним, вскоре после создания единой раскольнической организации под началом Фанара Денисенко демонстративно дистанцировался от нее и называл ненастоящей "украинской церковью". Сам Денисенко был извергнут из сана в 1992 году Архиерейским Собором РПЦ за "жестокое и высокомерное отношение к подведомственному духовенству, диктат и шантаж, внесение своим поведением и личной жизнью соблазна в среду верующих, клятвопреступление, публичную клевету и хулу на Архиерейский Собор". Он утратил имя Филарет и стал мирянином. В 1997 году предан анафеме и вообще изгнан из Церкви. Таковые даже не поминаются на панихиде.

Теги: денисенко, филарет, раскол, украина


Ранее 20.03.2026 14:00 Мск Умер глава "киевского патриархата" Филарет (Денисенко)

