Крашенинников выступил против законопроекта о приоритете родственников при усыновлении

Законопроект о приоритете кровных родственников при усыновлении детей, оставшихся без попечения родителей, не поддержан Советом при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. В него входит известный депутат, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, который ранее выступал с антисемейными инициативами.

Законопроект был внесен в Госдуму еще в конце декабря, но до сих пор на него не поступил отзыв Правительства. Под ним подписались полторы сотни депутатов. Отмечалось, что смысл законопроекта в том, чтобы закрепить очевидную норму: при утрате родителей приоритет на усыновление получают бабушки, дедушки, дяди, тети и другие родственники. Потому что сейчас треть детей отдаются посторонним людям при наличии живых родственников, которые хотели бы взять ребенка на воспитание.

Председатель Союза родительских организаций Александра Машкова-Благих пишет, что поперек инициативы встали очень влиятельные фигуры, в том числе лично Крашенинников, и теперь законопроект может быть вообще отклонен под тем предлогом, что традиционный подход может подорвать принцип "наилучших интересов ребенка", усложнить работу органов опеки и "дискриминировать" замещающие семьи, которые претендуют на чужих детей.