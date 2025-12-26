Кровным родственникам дадут приоритет при усыновлении - законопроект

26 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС пересмотрел дело Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество В России
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Кровным родственникам дадут приоритет при усыновлении - законопроект

Кровные родственникам могут получить приоритет при усыновлении детей, оставшихся без попечения родителей. Такой важный законопроект внесен в Госдуму для защиты семьи и совершенствования практики усыновления. Авторами инициативы числятся полторы сотни депутатов.
Читайте также:

В пояснительной записке отмечается, что в 2024 году почти 61 тыс. детей была определены на воспитание в семьи, из них 35% — к посторонним гражданам. Разве у них не было родственников, которые хотели бы их усыновить, вопрошают депутаты. Данная ситуация не позволяет в должной мере обеспечить права ребенка, оставшегося без попечения родителей, на преемственность в его воспитании и на общение с родственниками, гарантировать сохранение им семейных и родственных связей.

Законопроект предлагает дать приоритет при усыновлении или опеке кровным родственникам. Устанавливается даже очередность кандидатов:

• первая очередь — это люди, определенные родителями;

• вторая — отчим или мачеха, систематически принимавшие участие в воспитании ребенка, бабушки и дедушки, совершеннолетние полнородные и неполнородные братья и сестры;

• третья — прабабушки и прадедушки, совершеннолетние полнородные и неполнородные братья и сестры его родителей, его совершеннолетние двоюродные братья и сестры;

• четвертая — иные лица, систематически принимавшие участие в воспитании ребенка или другие родственники ребенка;

• пятая — иные граждане, соответствующие требованиям Семейного кодекса к личности усыновителя, опекуна или попечителя. Если ребенок достиг 10-летнего возраста, ему дается право высказать свое мнение.

В настоящее время органы опеки творят полный произвол, так как не ограничены в выборе места проживания ребенка. Чаще всего оказывается, что усыновители и опекуны живут в других регионах. Это приводит к разрыву детей с окружением и привычной средой, лишает их возможности общения. Поэтому при выборе приемной семьи органы опеки обязаны будут отдавать преимущество тем кандидатам, которые проживают в том же регионе. Также они будут обязаны разыскивать близких родственников и содействовать, чтобы ребенок жил и воспитывался прежде всего у них.

Соавтор законопроекта депутат Ирина Филатова (КПРФ) пишет, что она шла к этому законопроекту 2,5 года. Это комплексная инициатива, затрагивающая важнейшие основы семейной политики России. Главное, что закрепляется приоритет семьи и кровно-родственных связей как главный принцип государственной семейной политики.

Вице-спикер Госдумы Петр Тостой, который возглавляет межфракционную депутатскую группу по защите традиционных ценностей, отмечает, что в наших традициях семье отводится ключевая роль в воспитании ребенка. Вряд ли чужой человек, даже очень хороший, может заменить ребенку бабушку, дедушку, брата или сестру. Так что спорить не о чем.

"Важно не просто найти ребенку семью, а по возможности сохранить живую связь между родственниками, оставить ребенка среди тех, кто его по-настоящему любит. Мы полагаем, что передача ребенка в приемные семьи возможна только, если кровные родственники не найдены или отказываются от опеки или усыновления. При этом, согласно законопроекту, органы опеки обязаны принять необходимые меры к розыску кровных родственников ребенка, потерявшего маму и папу. Если есть возможность сохранить ребенка в кровной семье — это обязательно нужно делать", — подчеркнул Тослтой.

Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев говорит, что сейчас так: если ребенок осиротел или его отобрали – его сразу отдают чужим людям. После этого его возвращение к родным сильно затрудняется, а иногда делается и вовсе невозможным. И наконец-то законодатели "дозрели" до такого законопроекта, на что понадобилось целых 15 лет. А известная "ювеналка Альшанская" уже выразила неудовольствие. Это говорит о том, что законопроект хороший и нужный. Парфентьев воодушевлен и считает, что законопроект имеет все шансы на принятие.

Теги: усыновление, дети, опека, родственники, семья


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети