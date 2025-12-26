Кровным родственникам дадут приоритет при усыновлении - законопроект

Кровные родственникам могут получить приоритет при усыновлении детей, оставшихся без попечения родителей. Такой важный законопроект внесен в Госдуму для защиты семьи и совершенствования практики усыновления. Авторами инициативы числятся полторы сотни депутатов.

В пояснительной записке отмечается, что в 2024 году почти 61 тыс. детей была определены на воспитание в семьи, из них 35% — к посторонним гражданам. Разве у них не было родственников, которые хотели бы их усыновить, вопрошают депутаты. Данная ситуация не позволяет в должной мере обеспечить права ребенка, оставшегося без попечения родителей, на преемственность в его воспитании и на общение с родственниками, гарантировать сохранение им семейных и родственных связей.

Законопроект предлагает дать приоритет при усыновлении или опеке кровным родственникам. Устанавливается даже очередность кандидатов:

• первая очередь — это люди, определенные родителями;

• вторая — отчим или мачеха, систематически принимавшие участие в воспитании ребенка, бабушки и дедушки, совершеннолетние полнородные и неполнородные братья и сестры;

• третья — прабабушки и прадедушки, совершеннолетние полнородные и неполнородные братья и сестры его родителей, его совершеннолетние двоюродные братья и сестры;

• четвертая — иные лица, систематически принимавшие участие в воспитании ребенка или другие родственники ребенка;

• пятая — иные граждане, соответствующие требованиям Семейного кодекса к личности усыновителя, опекуна или попечителя. Если ребенок достиг 10-летнего возраста, ему дается право высказать свое мнение.

В настоящее время органы опеки творят полный произвол, так как не ограничены в выборе места проживания ребенка. Чаще всего оказывается, что усыновители и опекуны живут в других регионах. Это приводит к разрыву детей с окружением и привычной средой, лишает их возможности общения. Поэтому при выборе приемной семьи органы опеки обязаны будут отдавать преимущество тем кандидатам, которые проживают в том же регионе. Также они будут обязаны разыскивать близких родственников и содействовать, чтобы ребенок жил и воспитывался прежде всего у них.

Соавтор законопроекта депутат Ирина Филатова (КПРФ) пишет, что она шла к этому законопроекту 2,5 года. Это комплексная инициатива, затрагивающая важнейшие основы семейной политики России. Главное, что закрепляется приоритет семьи и кровно-родственных связей как главный принцип государственной семейной политики.



Вице-спикер Госдумы Петр Тостой, который возглавляет межфракционную депутатскую группу по защите традиционных ценностей, отмечает, что в наших традициях семье отводится ключевая роль в воспитании ребенка. Вряд ли чужой человек, даже очень хороший, может заменить ребенку бабушку, дедушку, брата или сестру. Так что спорить не о чем.

"Важно не просто найти ребенку семью, а по возможности сохранить живую связь между родственниками, оставить ребенка среди тех, кто его по-настоящему любит. Мы полагаем, что передача ребенка в приемные семьи возможна только, если кровные родственники не найдены или отказываются от опеки или усыновления. При этом, согласно законопроекту, органы опеки обязаны принять необходимые меры к розыску кровных родственников ребенка, потерявшего маму и папу. Если есть возможность сохранить ребенка в кровной семье — это обязательно нужно делать", — подчеркнул Тослтой.

Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев говорит, что сейчас так: если ребенок осиротел или его отобрали – его сразу отдают чужим людям. После этого его возвращение к родным сильно затрудняется, а иногда делается и вовсе невозможным. И наконец-то законодатели "дозрели" до такого законопроекта, на что понадобилось целых 15 лет. А известная "ювеналка Альшанская" уже выразила неудовольствие. Это говорит о том, что законопроект хороший и нужный. Парфентьев воодушевлен и считает, что законопроект имеет все шансы на принятие.