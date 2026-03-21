Виталий Гутман оценил выставку «Чужие и СВОи. Обличия и лица» - экспозиция дает ответы на многие вопросы

21 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Армия и ВПК Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Виталий Гутман оценил выставку «Чужие и СВОи. Обличия и лица» - экспозиция дает ответы на многие вопросы

В Астраханском государственном университете имени В. Н. Татищева стартовала работа историко-документальной выставки «Чужие и СВОи. Обличия и лица». Этот проект реализован Российским историческим обществом и фондом «История Отечества» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В церемонии открытия выставка приняли участие представители исполнительной власти региона, общественности, вузовского сообщества. По поручению Председателя Думы Астраханской области Игоря Мартынова участие в мероприятии приняли первый заместитель спикера регионального парламента Виталий Гутман и первый заместитель председателя комитета Думы по социальной политике Денис Харитонов.

Заместитель руководителя администрации Губернатора Астраханской области Егор Угаров в своем выступлении подчеркнул, что выставка способствует сохранению исторической правды И призвал обеспечить доступ к экспозиции студентам всех вузов и колледжей региона.

Экспозиция выставки состоит из 250 экспонатов, посвященных основным этапам специальной военной операции. Среди них есть уникальные экземпляры — образцы трофейной техники (в том числе FPV‑дроны и БПЛА), обнаруженные на освобождённых территориях, также представлены макеты современных военных российских разработок.

Выставочные стенды рассказывают о целом спектре тем по СВО: от исторических предпосылок конфликта до современных событий. Специальные разделы посвящены подвигам участников СВО самых разных специальностей - военных, медиков, военкоров, священнослужителей. Часть экспозиции рассказывает о ходе восстановления мирной жизни на освобождённых территориях, в том числе Мариуполя.

Вице-спикер Думы, председатель регионального отделения «Российского военно-исторического общества» Виталий Гутман на церемонии открытия отметил актуальность выставки и, главное, её практическую пользу.

«Выставка даёт чёткие и понятные ответы на многие вопросы. Гораздо продуктивнее усваиваются знания, когда человек не просто слышит о чём ‑то, а видит своими глазами, может прикоснуться к экспонатам, прочувствовать историю напрямую. Такой опыт оставляет глубокий след в сознании и формирует подлинное понимание происходящего. Выражаю искреннюю благодарность госуниверситету от Думы Астраханской области. Важно подчеркнуть: это не просто отдельная выставка, а часть масштабной, системной работы вуза по настоящему патриотическому воспитанию молодёжи», - отметил Виталий Гутман.

Выставка будет открыта для посещения до 13 апреля.

Теги: выставка, сво, астраханская областная дума, экспонаты, герои спецоперации, виталий гутман, игорь мартынов


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети