Виталий Гутман оценил выставку «Чужие и СВОи. Обличия и лица» - экспозиция дает ответы на многие вопросы

В Астраханском государственном университете имени В. Н. Татищева стартовала работа историко-документальной выставки «Чужие и СВОи. Обличия и лица». Этот проект реализован Российским историческим обществом и фондом «История Отечества» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В церемонии открытия выставка приняли участие представители исполнительной власти региона, общественности, вузовского сообщества. По поручению Председателя Думы Астраханской области Игоря Мартынова участие в мероприятии приняли первый заместитель спикера регионального парламента Виталий Гутман и первый заместитель председателя комитета Думы по социальной политике Денис Харитонов.

Заместитель руководителя администрации Губернатора Астраханской области Егор Угаров в своем выступлении подчеркнул, что выставка способствует сохранению исторической правды И призвал обеспечить доступ к экспозиции студентам всех вузов и колледжей региона.

Экспозиция выставки состоит из 250 экспонатов, посвященных основным этапам специальной военной операции. Среди них есть уникальные экземпляры — образцы трофейной техники (в том числе FPV‑дроны и БПЛА), обнаруженные на освобождённых территориях, также представлены макеты современных военных российских разработок.

Выставочные стенды рассказывают о целом спектре тем по СВО: от исторических предпосылок конфликта до современных событий. Специальные разделы посвящены подвигам участников СВО самых разных специальностей - военных, медиков, военкоров, священнослужителей. Часть экспозиции рассказывает о ходе восстановления мирной жизни на освобождённых территориях, в том числе Мариуполя.

Вице-спикер Думы, председатель регионального отделения «Российского военно-исторического общества» Виталий Гутман на церемонии открытия отметил актуальность выставки и, главное, её практическую пользу.

«Выставка даёт чёткие и понятные ответы на многие вопросы. Гораздо продуктивнее усваиваются знания, когда человек не просто слышит о чём ‑то, а видит своими глазами, может прикоснуться к экспонатам, прочувствовать историю напрямую. Такой опыт оставляет глубокий след в сознании и формирует подлинное понимание происходящего. Выражаю искреннюю благодарность госуниверситету от Думы Астраханской области. Важно подчеркнуть: это не просто отдельная выставка, а часть масштабной, системной работы вуза по настоящему патриотическому воспитанию молодёжи», - отметил Виталий Гутман.

Выставка будет открыта для посещения до 13 апреля.