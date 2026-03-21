В Москве полиция ищет участников массовой потасовки

Полиция разыскивает участников массовой потасовки в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Главка МВД.

По данным ведомства, вечером 20 марта в полицию города поступил сигнал о драке в Большом Спасоглинищевском переулке.

"Предварительно установлено, что между группой граждан произошел словесный конфликт, перешедший в потасовку. Сведений о пострадавших не поступало. На момент прибытия наряда полиции участники инцидента покинули место происшествия", - рассказали РИА Новости в пресс-службе.

Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию участников потасовки. После этого их действиям будет дана оценка в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что в московском фитнес-клубе произошла драка с участием известной актрисы.