В столичном фитнес-клубе произошла драка с участием известной актрисы

В одном из столичных фитнес-клубов напали на актрису театра и кино Кристину Цветкову ("Хроники русской революции", "Ивановы-Ивановы", "СашаТаня"). Девушка рассказала, что в раздевалке ее избила и искусала другая посетительница, которой не понравилось, что Цветкова громко слушала музыку на телефоне.

Словесный конфликт перерос в драку. Цветкова утверждает, что обидчица ее избивала ложкой для обуви, кусала и вырывала волосы. Очевидцы пытались позвать на помощь охрану, но ее в заведении, якобы, не было. В итоге вызвали полицию, Цветкова написала заявление. Ее оппонентка тоже обратилась с заявлением в правоохранительные органы, пишет Mash.

Между тем, на прошлой неделе Мосгордума ввела штрафы в размере 1 тыс. руб. за прослушивание аудио- и видеоконтента в общественном транспорте без наушников.