В Белом доме подтвердили, что операция США против Ирана может длиться неделями

В Вашингтоне еще раз подтвердили, что военная операция США против Ирана может продлиться несколько недель. С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Президент и Пентагон рассчитывали, что на выполнение поставленных задач потребуется примерно 4-6 недель. Завтрашний день ознаменует [завершение] третьей недели", - цитирует ее заявление ТАСС со ссылкой на портал Axios.

Также, по словам названного представителя американской администрации, публикация президента США Дональда Трампа о возможности скорого завершения операции не означает, что это случится в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что иранские удары вывели из строя 17% мощностей Катара по экспорту сжиженного природного газа (СПГ). После ракетного удара 18 марта по крупнейшему в мире заводу СПГ в Катаре цены на газ в Европе выросли на 35%.

Трамп, обеспокоенный последствиями, заявил, что Израиль больше не будет атаковать иранское месторождение газа "Южный Парс", если Тегеран прекратит удары по катарскому заводу СПГ.