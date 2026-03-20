Эльвира Набиуллина объяснила, что происходит с ценами и экономикой России

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина подвела итоги заседания совета директоров и рассказала, как повышение налогов и ситуация в мире влияют на жизнь россиян. По ее словам, основной скачок цен из-за роста НДС и акцизов уже прошел в первые недели года. В феврале инфляция замедлилась и сейчас держится в районе 4-5% годовых. Однако Центробанк пока осторожничает со снижением ключевой ставки, так как люди все еще ждут высокого роста цен.

В начале года россияне стали тратить меньше денег, особенно заметно упала активность в магазинах. Опросы предпринимателей подтверждают, что спрос в стране охлаждается, причем сильнее всего это почувствовал малый бизнес. В ближайшие месяцы ЦБ оценит, насколько долго продлится это затишье. При этом компании продолжают расширять производство, хотя их инвестиционные планы на этот год стали скромнее после рекордного 2025 года.

На курс рубля и доходы от экспорта сейчас сильно влияет обострение конфликта на Ближнем Востоке. В ближайшее время это может поддержать российскую валюту, но в будущем грозит новым ростом цен. Недавнее ослабление рубля Набиуллина назвала ожидаемым - на это повлияли дешевая нефть в январе и пауза в бюджетных операциях. Глава ЦБ подчеркнула, что регулятору нужно время, чтобы изучить ситуацию на рынках и параметры бюджета, прежде чем принимать решение о дальнейшем снижении ставки.

Сообщалось, что к середине марта 2026 года годовая инфляция в России зафиксировалась на уровне 5,9%, однако Центробанк уже отмечает постепенное замедление роста цен. Регулятор прогнозирует, что благодаря текущим мерам инфляция опустится до целевой отметки в 4% уже во второй половине текущего года.