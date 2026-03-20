ФАС потребует использовать в рекламе образ многодетной семьи

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает изменить закон "О рекламе" и обязать органы власти всех уровней включать образ многодетной семьи в социальную рекламу. По задумке, это должно помочь в реализации политики поддержки семей и повышения рождаемости.

Президент РФ Владимир Путин в феврале с.г. поручил Правительству подготовить предложения по внесению в нормативные правовые акты изменений, направленных на популяризацию традиционных семейных ценностей и образа многодетной семьи в рекламе.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева, комментируя предложение ФАС, отметила недостатки современной наружной рекламы. Она часто слишком назидательна и содержит неприятные изображения. А вот доброжелательные плакаты с изображениями семей и детей окажут положительное влияние на общественное сознание, уверена сенатор.

Что касается демографии, то желаемое число детей у россиян в последние годы увеличилось, но рождаемость не растет и даже снижается. А среди факторов, препятствующих рождению детей, называются иные: общая неуверенность в завтрашнем дне, отсутствие мер поддержки семей с детьми, плохие жилищные условия, наличие незакрытых кредитов и т.п., так что почти 70% россиян говорят, что не хотят иметь еще детей. При этом, по данным OMA, в 2024 году многодетные семьи появлялись лишь в 1,6% телероликов.