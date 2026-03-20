Депутат Рады Безуглая подозревается в госизмене

Генпрокуратура Украины возбудила дело о государственной измене против депутата Рады Марьяны Безуглой. Об этом заявил депутат Рады Сергей Тарута, последним возглавлявший Донецкую область в 2014 году.

Ранее он подал на Безуглую заявление в суд. И тот обязал прокуратуру завести дело. Следствие должно проверить, нанесли ли заявления Безуглой ущерб ВСУ. Безуглая резко критикует военное командование, обвиняя в лжи и некомпетентности. Особенно достается главкому Сырскому, которого Безуглая регулярно призывает уволить.

Тарута считает, что именно после распространения информации Безуглой о 72-й бригаде, которая удерживала Угледар, была сорвана плановая ротация боевиков и утрачены позиции (это произошло еще осенью 2024 года). Он говорит, что больше невозможно терпеть эти выходки, она должна быть наказана. При этом ее обвиняют не только в госизмене, но и в разглашении гостайны. В случае признания виновной ей может грозить срок вплоть до пожизненного. С 2020 года для депутатов Рады отменена депутатская неприкосновенность и их могут привлекать к ответственности без специального решения Рады.

Сама Безуглая отреагировала кратко. "Меня не запугать", — написала она и угрожает подать в суд на Сырского за утрату ряда городов.

Летом 2025 года Рада пыталась отстранить Безуглую от заседаний после ее очередных высказываний в адрес командования. Она объявила о выходе из фракции "Слуга народа".



