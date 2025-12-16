Безуглая устроила потасовку в Раде, требуя отставки Сырского

Депутат Рады Марьяна Безуглая перевязала трибуну парламента красной лентой перед началом заседания в знак протеста против военного командования. Протест вылился в потасовку с олигархом и депутатом Сергеем Тарутой, который, по ее словам, является "другом Сырского".

Тарута известен тем, что в марте 2014 года, после переворота в Киеве, был назначен Турчиновым губернатором Донецкой области, которой руководил до осени. В Раде Тарута сегодня сорвал плакаты, которые вывесила Безуглая, касавшиеся требований военной реформы и сроков службы. Безуглая пыталась этому помешать. Спикер Рады Руслан Стефанчук призывал ее разблокировать трибуну. Также она нецензурно послала депутата Николая Тищенко.

На плакатах Безуглой, которые она приклеила к трибуне Рады, было написано: "Вранье на фронте убивает", "Сырский на увольнение" и "Военная реформа". Она неоднократно и очень резко критиковала Сырского, называя его преступником и лжецом.