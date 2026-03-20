20 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Фото: Накануне.RU

Дорогие кредиты и дефицит кадров могут спровоцировать рецессию в РФ

Российская экономика рискует войти в рецессию, которая может продлиться до января 2027 года. Эксперты ЦМАКП связывают эту угрозу с медленным снижением ключевой ставки: в марте ожидают шаг лишь до 15%. Среди признаков спада аналитики выделяют скрытый банковский кризис, так как доля проблемных активов превысила 10%. ЦБ признает ухудшение качества портфелей, но считает ситуацию стабильной благодаря резервам и залогам, пишут "Известия".

Вероятность рецессии, которую определяют как снижение ВВП в течение года, остается высокой. В прошлом году рост экономики замедлился до 1% против 4,9% в 2024-м. Опережающий индикатор ЦМАКП сейчас составляет 0,49 при критическом пороге 0,18, что сигнализирует о возможном начале спада уже в текущем году. Для затяжного кризиса в 2026 году достаточно падения ВВП на 1% в первом полугодии.

Рост тормозят сокращение разницы между экспортом и импортом, дефицит кадров и консервативная бюджетная политика. Высокая ключевая ставка делает кредиты недоступными для бизнеса; оптимальный уровень 11-12% эксперты ждут только к концу 2026 года. Дополнительным негативным фактором стала инвестиционная пауза: вложения в основной капитал начали снижаться еще в конце прошлого года, и при текущей стоимости денег бизнес не спешит возобновлять проекты.

Ранее исследование ФНИСЦ РАН подтвердило опасный рост регионального неравенства в России из-за концентрации денег и ресурсов в немногих крупных центрах. Аналитики разделили субъекты страны на три группы и выявили колоссальный разрыв.

Теги: рецессия, кредиты, кризис


