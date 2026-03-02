Игорь Седов провел с астраханскими школьниками встречу на тему "Цифровой щит. Основные правила безопасности в сети Интернет"

Председатель Астраханской городской Думы Игорь Седов провел в актовом зале в МБОУ города Астрахани «СОШ № 40» провел традиционное занятие «Разговоры о важном». Тема встречи со школьниками -"Цифровой щит. Основные правила безопасности в сети Интернет".

В начале мероприятия состоялась торжественная церемония внесения флага и исполнение гимна России.

"Особое внимание в диалоге уделили формированию патриотической позиции, уважения к истории страны и сохранению преемственности поколений на основе традиционных ценностей", - отметил в своем телеграмм-канале Игорь Седов.

Молодые люди были активными участниками, задавали различные вопросы спикеру городской Думы, продемонстрировали высокий уровень вовлеченности и заинтересованности.

"Выражаю признательность учащимся и педагогическому коллективу школы за конструктивный диалог. Убежден, что каждый способен внести личный вклад в развитие общества, сохраняя приверженность традиционным ценностям и любовь к Отечеству", - подчеркнул Игорь Седов.