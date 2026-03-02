В Перми оштрафован бывший глава Индустриального района

В Перми по делу о мошенничестве и получении взятки от предпринимателя осуждён бывший глава Индустриального района Дмитрий Добрынин.

Он оштрафован на 1,8 млн руб. Суд изменил ему меру пресечения под подписку о невыезде, сообщает Properm.

Дмитрий Дробинин обвинялся в хищении средств в размере 500 тыс. руб. у некоммерческого фонда "Развитие", а также в получении взятки за решение вопроса по отмене демонтажа самовольно установленной автомойки. Весной 2025 г. он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО. Уголовное дело в отношении него было приостановлено. В ноябре Дмитрий Дробинин был задержан по подозрению в даче взятки за выдачу медзаключения, которое освободило бы его от дальнейшей военной службы.