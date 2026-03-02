02 Марта 2026
Общество Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми оштрафован бывший глава Индустриального района

В Перми по делу о мошенничестве и получении взятки от предпринимателя осуждён бывший глава Индустриального района Дмитрий Добрынин.

Он оштрафован на 1,8 млн руб. Суд изменил ему меру пресечения под подписку о невыезде, сообщает Properm.

Дмитрий Дробинин обвинялся в хищении средств в размере 500 тыс. руб. у некоммерческого фонда "Развитие", а также в получении взятки за решение вопроса по отмене демонтажа самовольно установленной автомойки. Весной 2025 г. он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО. Уголовное дело в отношении него было приостановлено. В ноябре Дмитрий Дробинин был задержан по подозрению в даче взятки за выдачу медзаключения, которое освободило бы его от дальнейшей военной службы.

Теги: Дмитрий Дробинин, штрф, Индустриалоьный район


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.12.2025 13:22 Мск В Перми экс-глава района не смог добиться передачи своего уголовного дела в военный суд
Ранее 12.03.2025 10:09 Мск Бывший глава Индустриального района Перми, обвиняемый в мошенничестве, ушел на СВО

