В Перми экс-глава района не смог добиться передачи своего уголовного дела в военный суд

Экс-глава Индустриального района Дмитрий Дробинин не смог добиться передачи своего уголовного дела в военный суд, сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на свои источники.

Дробинин заявил ходатайство о передаче дела в Пермский гарнизонный военный суд. Он мотивировал это тем, что в данный момент является военнослужащим. В итоге в удовлетворении ходатайства было отказано. По данным собеседников, такое решение мотивировано тем, что инкриминируемое подсудимому деяние было совершено, когда он еще не находился на военной службе.

Напомним, Дмитрий Дробинин обвиняется в хищении средств в размере 500 тыс. руб. у некоммерческого фонда "Развитие", а также в получении взятки за решение вопроса по отмене демонтажа самовольно установленной автомойки. Сам Дробинин вины не признает.

Весной он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО. Уголовное дело в отношении него было приостановлено. В ноябре Дмитрий Дробинин был задержан по подозрению в даче взятки за выдачу медзаключения, которое освободило бы его от дальнейшей военной службы. Сейчас он находится в СИЗО.