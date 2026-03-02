Педагоги Челябинска рассказали о роли наставников в профессии

Сегодня в образовательных организациях Челябинска обсудили вопросы поддержки молодых специалистов и развития кадрового потенциала.

Директор школы №116 Татьяна Трапезникова была наставником для собственной дочери, которая окончила педагогический университет и сейчас преподаёт "Технологию" ("Труд"). В учреждении в старших классах действуют разнообразные профили, в психолого-педагогической подгруппе 8-го класса учится 15 ребят.

Для учеников этого класса и всех старшеклассников, задумывающихся о будущей профессии, недавно прошла встреча с учителем истории и обществознания из академического лицея №95 Глебом Фоминым. В 2025 г. Глеб Фомин стал призёром Всероссийского конкурса "Учитель года" и получил награду "Малый хрустальный пеликан".

На встрече школьники задавали вопросы о том, как находить общий язык с детьми и заинтересовывать их предметом. Глеб Фомин уверен: главное – искренность, которая рождает доверие. Обсуждалась и тема искусственного интеллекта, сообщает правительство Южного Урала.