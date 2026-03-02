Переговоры Украины, России и США могут быть перенесены из Абу-Даби - Зеленский

На 5-6 марта был запланирован очередной раунд российско-украинско-американских переговоров в Абу-Даби, но на фоне кризиса на Ближнем Востоке место проведения встречи может быть изменено, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Встреча была запланирована на период с 5 по 8, ориентировочно 5–6 марта. Встреча планировалась в Абу-Даби. Пока что, из-за сегодняшних боевых действий, мы не можем подтвердить, что встреча будет именно в Абу-Даби, но, тем не менее, никто не отменял встречу", – цитирует Зеленского агентство "Анадолу". Президент Украины добавил, что встреча должна состояться.

"Если будут сложности с Абу-Даби из-за ракет и дронов, то я думаю, что у нас есть Турция, у нас есть Швейцария - площадки, которые уже работали и давали возможность нам всем встречаться. Мы будем точно поддерживать любую из этих трех площадок для встречи. Ну, ждем ответа от партнеров", - сообщил Зеленский.