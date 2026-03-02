ВС признал "Антивоенный комитет России"* террористической организацией

Верховный суд РФ признал "Антивоенный комитет России"* террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд счел, что цели и действия данной организации направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма. Руководство деятельностью комитета осуществляет Михаил Ходорковский**.

Кроме того, суд отметил, что от имени и в интересах организации совершаются преступления, предусмотренные статьей 205.2 УК РФ.

В октябре 2025 года экс-глава "ЮКОСа" Михаил Ходорковский**, члены "Антивоенного комитета России"* попали под "уголовку". Речь идет о деле по статьям "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти" и "Организация террористического сообщества и участие в нем". Также лично Ходорковскому** вменяют публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

*признан в России нежелательной организацией

**внесен в реестр иноагентов, внесен в список экстремистов и террористов