14 Октября 2025
Фото: Олег Булдаков/ИТАР-ТАСС

Ходорковскому* и членам "Антивоенного комитета России**" вменили попытку насильственного захвата власти

Экс-глава "ЮКОСа" Михаил Ходорковский*, члены "Антивоенного комитета России**" и другие пока неизвестные люди попали под "уголовку". Речь идёт о деле по статьям "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти" и "Организация террористического сообщества и участие в нём". Также лично Ходорковскому* вменяют публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.
Движение "Антивоенный комитет России**" учреждено в феврале 2022 г. Его целью является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации. Генпрокуратурой России 22 января 2024 г. деятельность организации признана нежелательной в России. Так, 30 апреля 2023 г. "АКР**" в Берлине принят учредительный (уставной) документ движения, так называемая "Берлинская декларация", в котором заявляется о необходимости ликвидации действующей власти России.

В октябре 2025 г. при участии движения в Парламентской ассамблее Совета Европы создана так называемая "платформа российских демократических сил", которая позиционируется Ходорковским* перед западными странами как "учредительное собрание переходного периода" и альтернатива органам власти Российской Федерации.

Ходорковский* и другие учредители "АКР**" финансируют признанные в России террористическими украинские военизированные националистические подразделения, а также ведут рекрутинговую деятельность по набору лиц в указанные формирования для последующего их задействования в реализации замысла по захвату власти в РФ силовым путём, сообщает центр общественных связей ФСБ России.

Ходорковский* уехал за границу после помилования президентом в 2013 г. В 2015 г. некогда влиятельный бизнесмен был объявлен в международный розыск. Тогда он проходил по делу о причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. В январе 2024 г. Ходорковский* был повторно объявлен в розыск.

* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

** Организация, признанная в России нежелательной

Теги: Михаил Ходорковский*, "Антивоенный комитет России", захват власти


