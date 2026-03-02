На Урале организатора новогоднего шоу оштрафовали за танец Снегурочек

На Среднем Урале организатор новогоднего шоу оштрафован за слишком откровенный танец Снегурочек.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, 21 декабря 2025 года во Дворце детского и юношеского творчества Нижнего Тагила состоялся показ шоу студии МДТ "Кино Елка". Организатором мероприятия являлась индивидуальный предприниматель. Шоу было задумано для всей семьи, что было подчеркнуто на афишах и в анонсах. Однако в программе внезапно оказался откровенный танец Снегурочек, который вызвал неоднозначные реакции у зрителей.

Взрослые выразили недовольство по поводу стиля танца и нарядов Снегурочек. Они посчитали, что подобные номера не подходят для детской аудитории и организатор шоу должна была установить возрастные ограничения для мероприятия.

В итоге ситуация привлекла внимание прокурора, который возбудил административное дело. Сама предприниматель вину признала и заявила, что лично просматривала костюмы и номера для шоу, однако номер со Снегурочками якобы остался без должного контроля.

Суд назначил бизнес-леди административный штраф в размере 7 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано.