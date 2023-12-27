27 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Руководство школы в Приморье объяснило историю со Снегурочкой, сыгранной физруком

Руководству школы в Приморском крае пришлось объясняться за то, что Снегурочку на новогоднем утреннике сыграл учитель физкультуры.

Ранее в комментариях в Telegram-канале губернатора Олега Кожемяко один из подписчиков попросил прокуратуру обратить внимание на утренник в школе поселка Ливадия. По его мнению, исполнение в школе роли Снегурочки мужчиной не увязывается с семейными ценностями.

На странице школы в соцсети "Вконтакте" сообщается, что на "Маскараднице" учителя исполняли роли героев советских мультфильмов. Роль Волка из «Ну, погоди!» в костюме Снегурочки исполнял учитель физкультуры.

"Никакого подтекста и злого умысла в сюжете с героями мероприятия мы не преследовали. Единственная наша цель - порадовать, повеселить детей и приукрасить наши школьные будни", - говорится в сообщении.

Напомним, в июле президент РФ Владимир Путин подписал закон о недопустимости произвольной "смены пола". Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятие этого решения, сообщил, что оно "защищает наших граждан, детей".

По его словам, операций по смене пола в США за последние 10 лет стало больше в 50 раз. "Чудовищная тенденция. Это путь, ведущий к вырождению нации. Для нас это недопустимо", - написал Володин.

Теги: школа, снегурочка, физрук, приморье


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