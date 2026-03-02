Польский министр призвала запретить соцсети для детей до 15 лет

Министр образования Польши Барбара Новацкая призвала запретить соцсети для детей до 15 лет.

"Мы смотрим на психическое здоровье детей и молодежи, и мы видим, что их умственные способности снижаются", — сказал Новацкая.

Польские власти в настоящее время готовят законопроект, ответственность за проверку возраста будет возложена на соцсети, предполагаются штрафы в случае нарушения. Если закон примут, он вступит в силу в 2027 году.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству страны ускорить принятие закона о запрете соцсетей для детей до 15 лет. Он тоже сослался на необходимость защиты психики и разума детей, в том числе от иностранных платформ.

Пока запрет на использование соцсетей детьми до 16 лет ввели Австралия и Испания, а Франция, Дания и Норвегия находятся в процедуре законодательных изменений. В разных странах все больше набирает силу понимание того, что смартфоны отупляют детей. Предпринимаются попытки ограничить детям доступ в соцсети и запретить смартфоны хотя бы в учебном процессе. В России тоже смартфоны запрещены на уроках, хотя фактически это требование не работает.

Проблема "цифрового слабоумия" признается и на уровне ООН.