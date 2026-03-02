Администратора SIM-бокса, причастного к теракту на Крымском мосту, осудили пожизненно

Администратор SIM-бокса, причастный к регистрации аккаунта в WhatsApp* организатора теракта на Крымском мосту, был осужден пожизненно.

Приговор был вынесен в ноябре 2025 года. Дело слушалось в закрытом режиме. Подробности озвучило ФСБ РФ, пишет РИА Новости.

"Осужден к пожизненному лишению свободы администратор SIM-бокса, в который была интегрирована SIM-карта, использовавшаяся для регистрации аккаунта в "WhatsApp"* организатора теракта на Крымском мосту", - говорится в сообщении ФСБ.

Всего на скамье подсудимых оказались восемь человек, все они были приговорены к пожизненному заключению. Им вменили совершение теракта, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, двум фигурантам также предъявлено обвинение по статье о контрабанде взрывных устройств.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Взрывное устройство находилось в проезжавшей по мосту фуре. В результате взрыва погибли пять человек (в том числе водитель грузовика), движение по мосту было остановлено, конструкция потребовала многомесячного восстановления. 12 октября 2022 года ФСБ сообщила о задержании восьми человек, причастных к теракту.

*мессенджер, который принадлежит американской технологической корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ