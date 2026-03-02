В Екатеринбурге арестован 16-летний студент, обвиняемый в покушении на теракт
В Екатеринбурге суд арестовал студента, обвиняемого в покушении на террористический акт.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, в феврале на станции "Екатеринбург-Сортировочный" и участке перегона "Палкино" Свердловской железной дороги была совершена попытка поджога пункта параллельного соединения, предназначенного для электроснабжения контактной сети. Вскоре по подозрению был задержан 16-летний юноша.
По версии следствия, студент действовал под руководством куратора за обещанное вознаграждение. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга избрал молодому человеку меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО он будет находиться до 24 апреля 2026 года включительно.
