В Екатеринбурге арестован 16-летний студент, обвиняемый в покушении на теракт

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, в феврале на станции "Екатеринбург-Сортировочный" и участке перегона "Палкино" Свердловской железной дороги была совершена попытка поджога пункта параллельного соединения, предназначенного для электроснабжения контактной сети. Вскоре по подозрению был задержан 16-летний юноша.

По версии следствия, студент действовал под руководством куратора за обещанное вознаграждение. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга избрал молодому человеку меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО он будет находиться до 24 апреля 2026 года включительно.

