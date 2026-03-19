Российское топливо заменит ближневосточное на рынках Азии

Россия отправит в Азию рекордные объемы мазута. Это стало возможным после того, как Вашингтон ослабил санкции на импорт российских нефтепродуктов, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters. Американские власти пошли на такой шаг из-за войны США и Израиля против Ирана, которая спровоцировала масштабный кризис и перебои с поставками нефти из ближневосточного региона. Теперь российское топливо должно закрыть образовавшуюся нехватку энергии в азиатских странах.

Аналитики компаний Kpler и LSEG подсчитали, что за месяц азиатский регион получит более трех миллионов тонн мазута из России. Основную часть груза примут Сингапур и Малайзия - туда прибудет от 1,7 до 1,9 млн тонн топлива. Еще около 1,5 млн тонн закупит Китай. Эксперты ожидают, что такие крупные поставки помогут стабилизировать рынок и смягчат последствия дефицита углеводородов.

Ранее сообщалось, что Минприроды России предложило временно разрешить нефтяникам сжигать гораздо больше попутного газа, чем раньше, чтобы снизить их расходы. Если сейчас компаниям разрешено сжигать без штрафов только 5% добытого газа, то по новым правилам этот порог поднимут до 18%, а вернуться к прежним строгим нормам планируют только к 2050 году.