19 Марта 2026
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Следком расследует уголовное дело в отношении заместителя начальника ОМВД России по Белоярскому району

Следственными органами расследуется уголовное дело в отношении заместителя начальника ОМВД России по Белоярскому району, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ и двух эпизодов ч. 3 ст. 290 УК РФ (мошенничество, получение взятки).

По версии следствия, обвиняемый, в неустановленный период времени, но не позднее 3 марта 2025 года в рамках государственного контракта на выполнение работ об оказании услуг по сгребанию, погрузке и вывозу снега с прилегающий территорий объектов отдела МВД России по Белоярскому району, зная, что фактически работы исполнителем контракта не произведены, дал указание составить акты приемки - передачи выполненных работ.

После оплаты денежные средства в сумме 200 тысяч рублей переданы индивидуальным предпринимателем обвиняемому по ранее достигнутой с ним договоренности.

Кроме того, обвиняемый, в неустановленный период времени, но не позднее 28 мая 2025 года, получал незаконные вознаграждения от жителя региона, через посредника, за совершение незаконных действий и общее покровительство, выраженное в не привлечении к установленной законом ответственности иностранных граждан, проживающих на территории города Белоярский, за нарушение миграционного законодательства. За указанный период обвиняемый получил взятки на общую сумму свыше 200 000 рублей.

В рамках первоначальных следственных действий, следователями проведены обыски по месту жительства и на рабочем месте обвиняемого, изъяты предметы и документы, содержащие следы преступлений. По ходатайству следствия, Белоярским городским судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов ОРЧ СБ УМВД региона.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

Теги: начальник ОМВД России, взятка, уголовное дело


Мнения из сети